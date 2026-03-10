https://1prime.ru/20260310/ssha-868181313.html

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2026-2027 года

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, в 2027 году - на 510 тысяч баррелей в день, до 13,83 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,59 миллиона баррелей в день. В феврале минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,6 миллиона баррелей в день, в 2027 году - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,32 миллиона баррелей в день.

