Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2026-2027 года
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2026-2027 года - 10.03.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2026-2027 года
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, в 2027... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:53+0300
2026-03-10T19:53+0300
2026-03-10T19:53+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, в 2027 году - на 510 тысяч баррелей в день, до 13,83 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,59 миллиона баррелей в день. В феврале минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,6 миллиона баррелей в день, в 2027 году - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,32 миллиона баррелей в день.
нефть, сша
