США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив, утверждает Райт
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, утверждает глава американского минэнерго Крис Райт. "ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки", - написал министр в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
