Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году

2026-03-10T21:40+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году на фоне ситуации на Ближнем Востоке, теперь ожидает снижения на 90 тысяч баррелей в сутки вместо роста на 760 тысяч баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). "Хотя ОПЕК+ объявит о своих планах на 2027 год только в 4-м квартале 2026 года, мы не ожидаем, что ОПЕК+ значительно увеличит добычу в следующем году, учитывая прогнозы значительного увеличения запасов в течение прогнозируемого периода. Наши текущие предположения относительно поставок ОПЕК+ также зависят от продолжительности и масштабов перебоев в нефтяных потоках вокруг Ормузского пролива", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в 2025 году добыча ОПЕК+ оценивается минэнерго США в 36,67 миллиона баррелей в сутки. А на 2026 год прогнозируется, что она составит 36,58 миллиона баррелей в сутки, то есть будет ниже на 90 тысяч баррелей. Однако в февральском докладе министерство оценивало добычу нефти альянса в 2025 году на уровне 36,69 миллиона баррелей в сутки и ожидало, что в 2026 году она вырастет на 760 тысяч баррелей, до 37,45 миллиона баррелей в сутки.

