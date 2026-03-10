https://1prime.ru/20260310/ssha-868184084.html
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году - 10.03.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году на фоне ситуации на Ближнем Востоке, теперь ожидает снижения на 90 тысяч баррелей в сутки... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T21:40+0300
2026-03-10T21:40+0300
2026-03-10T21:40+0300
энергетика
нефть
сша
ближний восток
опек
eia
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году на фоне ситуации на Ближнем Востоке, теперь ожидает снижения на 90 тысяч баррелей в сутки вместо роста на 760 тысяч баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). "Хотя ОПЕК+ объявит о своих планах на 2027 год только в 4-м квартале 2026 года, мы не ожидаем, что ОПЕК+ значительно увеличит добычу в следующем году, учитывая прогнозы значительного увеличения запасов в течение прогнозируемого периода. Наши текущие предположения относительно поставок ОПЕК+ также зависят от продолжительности и масштабов перебоев в нефтяных потоках вокруг Ормузского пролива", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в 2025 году добыча ОПЕК+ оценивается минэнерго США в 36,67 миллиона баррелей в сутки. А на 2026 год прогнозируется, что она составит 36,58 миллиона баррелей в сутки, то есть будет ниже на 90 тысяч баррелей. Однако в февральском докладе министерство оценивало добычу нефти альянса в 2025 году на уровне 36,69 миллиона баррелей в сутки и ожидало, что в 2026 году она вырастет на 760 тысяч баррелей, до 37,45 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20260310/minfin-868181984.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4cb4139e3239e83478b5758475daa1b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, ближний восток, опек, eia
Энергетика, Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК, EIA
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году из-за ситуации в Иране