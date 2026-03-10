Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/ssha-868184084.html
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году на фоне ситуации на Ближнем Востоке, теперь ожидает снижения на 90 тысяч баррелей в сутки вместо роста на 760 тысяч баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). "Хотя ОПЕК+ объявит о своих планах на 2027 год только в 4-м квартале 2026 года, мы не ожидаем, что ОПЕК+ значительно увеличит добычу в следующем году, учитывая прогнозы значительного увеличения запасов в течение прогнозируемого периода. Наши текущие предположения относительно поставок ОПЕК+ также зависят от продолжительности и масштабов перебоев в нефтяных потоках вокруг Ормузского пролива", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в 2025 году добыча ОПЕК+ оценивается минэнерго США в 36,67 миллиона баррелей в сутки. А на 2026 год прогнозируется, что она составит 36,58 миллиона баррелей в сутки, то есть будет ниже на 90 тысяч баррелей. Однако в февральском докладе министерство оценивало добычу нефти альянса в 2025 году на уровне 36,69 миллиона баррелей в сутки и ожидало, что в 2026 году она вырастет на 760 тысяч баррелей, до 37,45 миллиона баррелей в сутки.
Энергетика, Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК, EIA
21:40 10.03.2026
 
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году

Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году из-за ситуации в Иране

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Здание ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году на фоне ситуации на Ближнем Востоке, теперь ожидает снижения на 90 тысяч баррелей в сутки вместо роста на 760 тысяч баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
"Хотя ОПЕК+ объявит о своих планах на 2027 год только в 4-м квартале 2026 года, мы не ожидаем, что ОПЕК+ значительно увеличит добычу в следующем году, учитывая прогнозы значительного увеличения запасов в течение прогнозируемого периода. Наши текущие предположения относительно поставок ОПЕК+ также зависят от продолжительности и масштабов перебоев в нефтяных потоках вокруг Ормузского пролива", - говорится в докладе.
Согласно приложенным таблицам, в 2025 году добыча ОПЕК+ оценивается минэнерго США в 36,67 миллиона баррелей в сутки. А на 2026 год прогнозируется, что она составит 36,58 миллиона баррелей в сутки, то есть будет ниже на 90 тысяч баррелей.
Однако в февральском докладе министерство оценивало добычу нефти альянса в 2025 году на уровне 36,69 миллиона баррелей в сутки и ожидало, что в 2026 году она вырастет на 760 тысяч баррелей, до 37,45 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти
Нефтегазовые доходы бюджета России в снизились на 47 процентов
20:19
 
ЭнергетикаНефтьСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОПЕКEIA
 
 
