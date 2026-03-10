https://1prime.ru/20260310/ssha-868185221.html

Белый дом ждет снижения цен на нефть и газ после конца операции США в Иране

Белый дом ждет снижения цен на нефть и газ после конца операции США в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ

Белый дом ждет снижения цен на нефть и газ после конца операции США в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции США в Иране, она назвала нынешний рост временным. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T22:25+0300

2026-03-10T22:25+0300

2026-03-10T22:25+0300

энергетика

мировая экономика

газ

иран

сша

ближний восток

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ожидает снижения цен на нефть и газ после завершения операции США в Иране, она назвала нынешний рост временным. "Недавний рост цен на нефть и газ носит временный характер, и данная операция приведет к снижению цен на газ в долгосрочной перспективе. Как только цели национальной безопасности операции "Эпическая ярость" будут полностью достигнуты, американцы увидят быстрое падение цен на нефть и газ, потенциально даже ниже уровня, который был до начала операции", - сказала Левитт журналистам. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260310/ssha-868184084.html

иран

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, иран, сша, ближний восток, али хаменеи