Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран

энергетика

нефть

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп. "Мне пока нечего объявить вам сегодня о новых санкциях или снятии новых санкций", - сказала Левитт журналистам. По ее словам, решение о снятии санкций будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и минфином. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, рестрикции в отношении которых планируется отменить.

