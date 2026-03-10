Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран - 10.03.2026
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран - 10.03.2026, ПРАЙМ
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о... | 10.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп. "Мне пока нечего объявить вам сегодня о новых санкциях или снятии новых санкций", - сказала Левитт журналистам. По ее словам, решение о снятии санкций будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и минфином. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, рестрикции в отношении которых планируется отменить.
нефть, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп
22:34 10.03.2026
 
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран

Белый дом пока не сообщил о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп.
"Мне пока нечего объявить вам сегодня о новых санкциях или снятии новых санкций", - сказала Левитт журналистам.
По ее словам, решение о снятии санкций будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и минфином.
Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, рестрикции в отношении которых планируется отменить.
