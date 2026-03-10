https://1prime.ru/20260310/ssha-868185367.html
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран
Белый дом пока не снял санкции с нефтяных секторов каких-либо стран
2026-03-10T22:34+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что пока у администрации нет объявлений о снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп. "Мне пока нечего объявить вам сегодня о новых санкциях или снятии новых санкций", - сказала Левитт журналистам. По ее словам, решение о снятии санкций будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и минфином. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, рестрикции в отношении которых планируется отменить.
сша
Новости
