Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным

2026-03-10T23:27+0300

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Решение США ослабить санкции против нефти из РФ для закупок Индией носит краткосрочный характер, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Это краткосрочная мера", - сказала Левитт журналистам. Она отметила, что администрация США приняла такое решение, поскольку Индия является хорошим партнером Штатов. Кроме того, по ее словам, речь идет о топливе, которое уже загружено в танкеры и находится в море. "Для того, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру... мы временно разрешили им (Индии - ред.) принимать российскую нефть", - отметила представитель Белого дома. Белый дом пытается заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Власти США объявили о "разрешении" Индии покупать российскую нефть на фоне военной операции против Ирана, из-за которой фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.

