Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным - 10.03.2026
Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным
Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным - 10.03.2026, ПРАЙМ
Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным
Решение США ослабить санкции против нефти из РФ для закупок Индией носит краткосрочный характер, заявила во вторник официальный представитель Белого дома... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T23:27+0300
2026-03-10T23:27+0300
энергетика
нефть
индия
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Решение США ослабить санкции против нефти из РФ для закупок Индией носит краткосрочный характер, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Это краткосрочная мера", - сказала Левитт журналистам. Она отметила, что администрация США приняла такое решение, поскольку Индия является хорошим партнером Штатов. Кроме того, по ее словам, речь идет о топливе, которое уже загружено в танкеры и находится в море. "Для того, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру... мы временно разрешили им (Индии - ред.) принимать российскую нефть", - отметила представитель Белого дома. Белый дом пытается заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Власти США объявили о "разрешении" Индии покупать российскую нефть на фоне военной операции против Ирана, из-за которой фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.
нефть, индия, сша, рф
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, США, РФ
23:27 10.03.2026
 
Белый дом назвал решение США по нефти из России краткосрочным

Левитт: решение США об ослаблении санкций против нефти из России краткосрочо

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Решение США ослабить санкции против нефти из РФ для закупок Индией носит краткосрочный характер, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это краткосрочная мера", - сказала Левитт журналистам.
Она отметила, что администрация США приняла такое решение, поскольку Индия является хорошим партнером Штатов. Кроме того, по ее словам, речь идет о топливе, которое уже загружено в танкеры и находится в море.
"Для того, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру... мы временно разрешили им (Индии - ред.) принимать российскую нефть", - отметила представитель Белого дома.
Белый дом пытается заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали.
Власти США объявили о "разрешении" Индии покупать российскую нефть на фоне военной операции против Ирана, из-за которой фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Белый дом ждет снижения цен на нефть и газ после конца операции США в Иране
Вчера, 22:25
 
ЭнергетикаНефтьИНДИЯСШАРФ
 
 
