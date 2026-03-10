https://1prime.ru/20260310/tramp-868158731.html

Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ

экономика

мировая экономика

сша

иран

израиль

дональд трамп

али хаменеи

владимир путин

ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок Ирана", - пишет издание. При этом непосредственную ликвидацию нового лидера Ирана возьмет на себя Израиль, а не США, отмечает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.

мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин