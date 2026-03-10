Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/tramp-868158731.html
Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ
Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ - 10.03.2026, ПРАЙМ
Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T00:02+0300
2026-03-10T00:02+0300
экономика
мировая экономика
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868158731.jpg?1773090159
ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок Ирана", - пишет издание. При этом непосредственную ликвидацию нового лидера Ирана возьмет на себя Израиль, а не США, отмечает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин
00:02 10.03.2026
 
Трамп готов убить нового верховного лидера Ирана, пишут СМИ

WSJ: Трамп готов убить Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок Ирана", - пишет издание.
При этом непосредственную ликвидацию нового лидера Ирана возьмет на себя Израиль, а не США, отмечает газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд ТрампАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала