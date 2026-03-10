Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал об отношении вице-президента США к атаке на Иран - 10.03.2026
Трамп рассказал об отношении вице-президента США к атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам. | 10.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам. "Я бы сказал, что философски он (Вэнс – ред.) немного отличается от меня. Думаю, он, возможно, с меньшим энтузиазмом относился к этой затее (атаковать Иран – ред.), но в целом был настроен весьма решительно", - сказал Трамп журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Трамп рассказал об отношении вице-президента США к атаке на Иран

ВАШИНГТОН, 10 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам.
"Я бы сказал, что философски он (Вэнс – ред.) немного отличается от меня. Думаю, он, возможно, с меньшим энтузиазмом относился к этой затее (атаковать Иран – ред.), но в целом был настроен весьма решительно", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
 
