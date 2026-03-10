https://1prime.ru/20260310/transneft-868175193.html

"Транснефть" и ее дочерние структуры подали кассационные жалобы

"Транснефть" и ее дочерние структуры подали кассационные жалобы - 10.03.2026, ПРАЙМ

"Транснефть" и ее дочерние структуры подали кассационные жалобы

"Транснефть" и две ее дочерние структуры подали кассационные жалобы на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который отменил взыскание по... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T17:18+0300

2026-03-10T17:18+0300

2026-03-10T17:18+0300

экономика

нефть

бизнес

москва

транснефть

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. "Транснефть" и две ее дочерние структуры подали кассационные жалобы на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который отменил взыскание по иску АО "Транснефть – Дружба" и АО "Транснефть – Приволга" с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы компаний-истцов и "Транснефти" уже поступили в арбитражный суд Московского округа, но даты их рассмотрения пока не назначены. Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре рассмотрел жалобы ответчиков и отменил принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего исковые требования. Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд первой инстанции в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. Судебные акты не публикуются. "Транснефть" в октябре 2025 года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме. Комментируя затем постановление апелляционной инстанции, "Транснефть" сообщала, что истцы и ПАО "Транснефть" считают это постановление незаконным и "намерены предпринять все необходимые действия для дальнейшей защиты своих нарушенных прав и законных интересов". Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.

https://1prime.ru/20260310/fitso-868175033.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, москва, транснефть, роснефть