В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Туроператоры России к вечеру текущего вторника, 10 марта, вывезут 90% организованных туристов из стран Ближнего Востока, прогнозируется в сообщении Ассоциация туроператоров России (АТОР). "К позднему вечеру 10 марта из шести стран Персидского залива, которые не рекомендованы для турпоездок Минэкономразвития, вернутся в Россию порядка 90% клиентов туроператоров", - подсчитали в АТОР. Так, по их данным, туроператор Fun&amp;Sun обладал 50% всего организованного турпотока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а к утру 10 марта 80% туристов, которые отдыхали в Эмиратах, Омане и Катаре, уже вернулись в Россию, остальные 10% приедут в течение этих суток. В туроператоре Space Travel на сегодняшнее утро вывезено 90% туристов из стран Персидского залива, добавляется в сообщении. "У туроператора "Русский экспресс" из стран Залива уже вывезено 85% клиентов, к вечеру цифра превысит 90%. Похожие цифры дают и другие крупные туроператоры", - заключили в ассоциации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
12:42 10.03.2026
 
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта

АТОР: туроператоры РФ к вечеру 10 марта вывезут 90% своих туристов с Ближнего Востока

Города мира. Дубай. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Туроператоры России к вечеру текущего вторника, 10 марта, вывезут 90% организованных туристов из стран Ближнего Востока, прогнозируется в сообщении Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"К позднему вечеру 10 марта из шести стран Персидского залива, которые не рекомендованы для турпоездок Минэкономразвития, вернутся в Россию порядка 90% клиентов туроператоров", - подсчитали в АТОР.
Так, по их данным, туроператор Fun&Sun обладал 50% всего организованного турпотока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а к утру 10 марта 80% туристов, которые отдыхали в Эмиратах, Омане и Катаре, уже вернулись в Россию, остальные 10% приедут в течение этих суток.
В туроператоре Space Travel на сегодняшнее утро вывезено 90% туристов из стран Персидского залива, добавляется в сообщении.
"У туроператора "Русский экспресс" из стран Залива уже вывезено 85% клиентов, к вечеру цифра превысит 90%. Похожие цифры дают и другие крупные туроператоры", - заключили в ассоциации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
