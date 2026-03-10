В Турции предупредили о последствиях роста цен на энергоносители

https://1prime.ru/20260310/turtsija-868163353.html

АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на экономике Турции, хотя у страны сохраняется определенный запас устойчивости, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве. На открытии торгов в понедельник цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. "Резкий рост цен на энергию - это последнее, чего мы хотели. Это фактор, который одновременно ухудшает и внутренний баланс через инфляцию, и внешний - через текущий счет", - отметил собеседник агентства. Источник подчеркнул, что у турецкой экономики есть ряд сильных сторон, которые позволяют смягчать возможные внешние шоки. По его словам, государственный и корпоративный долг в стране остается относительно низким, а дефицит бюджета находится ниже уровня 3% ВВП, что дает определенное пространство для маневра в условиях замедления экономического роста. Он также отметил устойчивость банковской системы и гибкость корпоративного сектора. Кроме того, по его словам, Центральный банк страны в последние месяцы сумел существенно увеличить резервы, в том числе благодаря росту цен на золото, что укрепляет финансовую устойчивость. В то же время собеседник агентства указал на уязвимости турецкой экономики. В частности, зависимость страны от импорта энергоресурсов по-прежнему остается высокой и составляет около 65-70%. Рост цен на нефть и связанные с ней сырьевые товары может усилить инфляционное давление и осложнить борьбу с ростом цен. Источник добавил, что конфликт начался в период, когда дефицит текущего счета Турции уже демонстрировал тенденцию к увеличению. По его словам, если высокие цены на нефть сохранятся длительное время, дефицит может превысить 50 миллиардов долларов, что потребует либо использования резервов, либо согласия на более заметное замедление экономического роста. По оценке источника, многое будет зависеть от продолжительности конфликта и динамики цен на нефть. Если военные действия окажутся краткосрочными и стоимость нефти в течение нескольких месяцев вернется к диапазону 70-80 долларов за баррель, экономика сможет пройти период турбулентности с ограниченными потерями. В противном случае экономической политике придется корректировать ключевые параметры, включая темпы роста и валютную динамику. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

