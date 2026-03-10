Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/udobreniya-868178386.html
Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране
Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране
Доступ к удобрениям может ухудшиться в некоторых странах из-за конфликта на Ближнем Востоке: особенно остро кризис может ощущаться в Судане, Шри-Ланке и... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:38+0300
2026-03-10T18:38+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
судан
шри-ланка
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375818_0:308:2955:1970_1920x0_80_0_0_f2f94bb24eade37a5a1060a884cbd313.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доступ к удобрениям может ухудшиться в некоторых странах из-за конфликта на Ближнем Востоке: особенно остро кризис может ощущаться в Судане, Шри-Ланке и Австралии, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Доступ к удобрениям может ухудшиться для некоторых из самых бедных стран", - отмечают аналитики. В своем докладе они приводят рейтинг стран, наиболее зависящих от поставок удобрений через Персидский залив или из стран Персидского залива по состоянию на 2024 год. Так, в Судане на такие удобрения приходится 54% соответствующего импорта, в Шри-Ланке - 36%, в Австралии - 32%. В первую пятерку наиболее подверженных кризису рынка удобрений стран вошли Танзания (31%) и Сомали (30%). По 27% - у Пакистана и Таиланда, по 26% - у Кении и Новой Зеландии, а в импорте Мозамбика их доля составляет 22%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260309/mvf--868142814.html
ближний восток
судан
шри-ланка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375818_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e2ce0835ae6f7febc66e19f23fe91d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, судан, шри-ланка, оон
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СУДАН, ШРИ-ЛАНКА, ООН
18:38 10.03.2026
 
Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране

ООН: доступ к удобрениям из-за конфликта на Ближнем Востоке может ухудшиться

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство водорастворимых и гранулированных удобрений
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доступ к удобрениям может ухудшиться в некоторых странах из-за конфликта на Ближнем Востоке: особенно остро кризис может ощущаться в Судане, Шри-Ланке и Австралии, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Доступ к удобрениям может ухудшиться для некоторых из самых бедных стран", - отмечают аналитики. В своем докладе они приводят рейтинг стран, наиболее зависящих от поставок удобрений через Персидский залив или из стран Персидского залива по состоянию на 2024 год.
Так, в Судане на такие удобрения приходится 54% соответствующего импорта, в Шри-Ланке - 36%, в Австралии - 32%. В первую пятерку наиболее подверженных кризису рынка удобрений стран вошли Танзания (31%) и Сомали (30%). По 27% - у Пакистана и Таиланда, по 26% - у Кении и Новой Зеландии, а в импорте Мозамбика их доля составляет 22%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Добыча нефти
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 10:39
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСУДАНШРИ-ЛАНКАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала