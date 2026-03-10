Названы страны с риском кризиса рынка удобрений из-за конфликта в Иране
ООН: доступ к удобрениям из-за конфликта на Ближнем Востоке может ухудшиться
© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство водорастворимых и гранулированных удобрений
Производство водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доступ к удобрениям может ухудшиться в некоторых странах из-за конфликта на Ближнем Востоке: особенно остро кризис может ощущаться в Судане, Шри-Ланке и Австралии, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Доступ к удобрениям может ухудшиться для некоторых из самых бедных стран", - отмечают аналитики. В своем докладе они приводят рейтинг стран, наиболее зависящих от поставок удобрений через Персидский залив или из стран Персидского залива по состоянию на 2024 год.
Так, в Судане на такие удобрения приходится 54% соответствующего импорта, в Шри-Ланке - 36%, в Австралии - 32%. В первую пятерку наиболее подверженных кризису рынка удобрений стран вошли Танзания (31%) и Сомали (30%). По 27% - у Пакистана и Таиланда, по 26% - у Кении и Новой Зеландии, а в импорте Мозамбика их доля составляет 22%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.