Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/ukraina-868188258.html
На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину - 10.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
Поток вооружений, которые Европа приобретает у США для отправки Киеву, может вскоре прекратиться, сообщает Foglio. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T23:37+0300
2026-03-10T23:37+0300
мировая экономика
украина
европа
киев
виктор орбан
сергей лавров
али хаменеи
ес
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Поток вооружений, которые Европа приобретает у США для отправки Киеву, может вскоре прекратиться, сообщает Foglio. "Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации. Также упоминается, что Украина может столкнуться с банкротством уже к началу апреля. Причиной этому является невыполнение ЕС обещания по предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро из-за вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Россия полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО, что является "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что военная поддержка Украины со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия. США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что основная цель — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал иранских граждан свергнуть правительство. В первый день операции был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, киев, виктор орбан, сергей лавров, али хаменеи, ес, нато, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Али Хаменеи, ЕС, НАТО, МИД РФ
23:37 10.03.2026
 
На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину

Foglio: Украина может остаться без западного оружия из-за Ирана и стать банкротом к апрелю

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Поток вооружений, которые Европа приобретает у США для отправки Киеву, может вскоре прекратиться, сообщает Foglio.
"Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации.
Также упоминается, что Украина может столкнуться с банкротством уже к началу апреля. Причиной этому является невыполнение ЕС обещания по предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро из-за вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Россия полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО, что является "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что военная поддержка Украины со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что основная цель — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал иранских граждан свергнуть правительство.
В первый день операции был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАКиевВиктор ОрбанСергей ЛавровАли ХаменеиЕСНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала