На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину

На Западе рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Поток вооружений, которые Европа приобретает у США для отправки Киеву, может вскоре прекратиться, сообщает Foglio. "Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации. Также упоминается, что Украина может столкнуться с банкротством уже к началу апреля. Причиной этому является невыполнение ЕС обещания по предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро из-за вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Россия полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО, что является "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что военная поддержка Украины со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия. США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что основная цель — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал иранских граждан свергнуть правительство. В первый день операции был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

