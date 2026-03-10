https://1prime.ru/20260310/usa-868185931.html

США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США обратились к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре, сообщает портал Axios со ссылкой источников. "По данным трех источников, знакомых с ситуацией, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа в понедельник обратилась к Израилю с просьбой не наносить дальнейшие удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре", - говорится в статье. Как отмечает издание, это первый случай, когда США ограничили действия Израиля с момент начала операции против Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

