Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля - 10.03.2026
Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля
2026-03-10T11:12+0300
2026-03-10T11:16+0300
БУДАПЕШТ, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной экономики Мартон Надь. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию. "Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - написал Надь в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Министр также сообщил, что правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.
11:12 10.03.2026 (обновлено: 11:16 10.03.2026)
 
Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля

БУДАПЕШТ, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной экономики Мартон Надь.
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.
"Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - написал Надь в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр также сообщил, что правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.
