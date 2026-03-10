https://1prime.ru/20260310/vengriya-868168434.html
Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля
Венгрия ввела запрет на экспорт нефти, бензина и дизеля
БУДАПЕШТ, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной экономики Мартон Надь. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию. "Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - написал Надь в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Министр также сообщил, что правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.
