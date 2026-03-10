https://1prime.ru/20260310/yuan-868181177.html
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов подскочил
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов подскочил - 10.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов подскочил
Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на 22 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:49+0300
2026-03-10T19:49+0300
2026-03-10T19:49+0300
китайский юань
рынок
мосбиржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на 22 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля.
https://1prime.ru/20260310/kurs-868178608.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63cd9f50f9af2a7bdf4613d3ef9e7162.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа, торги
Китайский юань, Рынок, Мосбиржа, Торги
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов подскочил
Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,49 руб
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на 22 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля.
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник