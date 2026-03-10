На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США
Spiegel: высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил беспокойство в связи с возможными проблемами с поставками вооружений на Украину в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Der Spiegel.
"Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине. Хотя США давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Штатов, а затем поставлять их Киеву. Однако в настоящее время США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot", — указывается в статье.
США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что ее целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Москва считает, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с боеприпасами для Киева станут законными целями для вооруженных сил. В Кремле отмечали, что насыщение Украины вооружением со стороны Запада препятствует переговорам и будет иметь негативные последствия.