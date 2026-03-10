Почему нефть и золото не могут дорожать одновременно

https://1prime.ru/20260310/zoloto-868084649.html

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. На фоне геополитической эскалации на Ближнем Востоке в котировках золота выросла волатильность - фьючерсы на золото выросли в моменте до $5400 долларов за унцию после нападений США и Израиля на Иран и ответных мер, которые фактически закрыли судоходство в Ормузском проливе. Затем сильное повышение индекса доллара США, который вырос на 1%, достигнув пятинедельного максимума в понедельник, рост доходности в UST, а также фиксация прибыли в условиях роста маржинальных требований по акциям, по-видимому, оказали некоторое понижательное давление на драгоценные металлы в ходе сессии.Затем в среду золото подорожало более чем на 2%, так как рейсы из золотого хаба Дубая были отменены из-за боевых действий, в результате чего трейдеры не могут перевозить свой металл. Война приостановила полеты в регионе Персидского залива, лишив Объединенные Арабские Эмираты роли важнейшего связующего звена между африканскими шахтами, европейскими переработчиками и азиатскими покупателями, что создало проблему с поставками, которая, может спровоцировать диспаритет цен в регионе. На Дубай приходится около 20% мировых потоков золота, и цены могут начать отражать рост издержек.Если перебои сохранятся, можно ожидать дальнейшего увеличения премий в Индии и на других азиатских рынках, которые в значительной степени зависят от Дубая, поскольку на Индию приходится значительная доля мирового спроса на золото, а ее переработчики и ювелиры полагаются на стабильные поставки. Ситуация похожа на первые дни пандемии в 2020 году, когда ограничения на поездки разорвали связь между Лондоном и Нью-Йорком и создали возможности для арбитража. В среду золото подорожало более чем на 2%, прежде чем отыграть большую часть прибыли, чему способствовало некоторое ослабление доллара после ралли в начале недели.Влияние нефтяных цен и инфляционных опасенийС монетарной точки зрения спекулянты опасаются, что если цены на сырую нефть останутся высокими, то, вероятно, это приведет к инфляции, которая потребует более длительного удержания высокой ставки со стороны ФРС, что, в конечном итоге, может ослабить приток денег в драгоценные металлы.Нефть Brent уже близка к 90 долларов за баррель. Блокировка Ормузского пролива создает физический дефицит на рынке более 10 млн б/с. – это огромный объем, и длительная блокировка не может не оказать существенного влияния на цены.Поэтому вместо привычного геополитического бегства в безопасную гавань внимание рынка сосредоточено на инфляционных последствиях потенциального долгосрочного повышения цен на энергоносители и на том, что это может означать для ФРС - следовательно, доллар (DXY) является одним из немногих активов, которые сейчас пользуются спросом. Ожидания снижения ставок были резко снижены во вторник, и сейчас рынки оценивают только одно снижение в этом году в качестве базового варианта.В этой связи важно понимать, что текущая ситуация принципиально отличается от предыдущих геополитических кризисов именно сочетанием факторов.Структурный спрос со стороны центробанков развивающихся стран остается ключевым якорем для рынка — после 2022 года среднемесячные покупки золота регуляторами удерживаются на уровне 70 тонн, что в четыре раза выше исторической нормы. Этот спрос нечувствителен к краткосрочным колебаниям доллара и доходностей UST, поскольку продиктован стратегическими соображениями диверсификации резервов. Одновременно, физическое предложение металла сталкивается с системными ограничениями: ухудшение грейдов на существующих месторождениях и отсутствие новых рентабельных гринфилдов-проектов создают дефицит на стороне предложения, который будет только усиливаться в среднесрочной перспективе. Иными словами, даже при ужесточении монетарной политики ФРС фундаментальный баланс рынка остается конструктивным для золота, а текущие логистические проблемы в Дубае лишь обнажают уязвимость цепочек поставок, которая будет поддерживать цены на физическом рынке Азии независимо от движений фьючерсов на Западе.Полагаем, что в краткосрочной перспективе золото будет "зажато" в боковом тренде между положительными для металла геополитическими факторами и негативными монетарными факторами (роста DXY и доходности UST, риски ужесточения ФРС). В среднесрочно-долгосрочной перспективе ожидаем сохранения положительных драйверов в золоте (геополитическая диверсификация EM-центробанков, обесценение фиатных денег, снижение нового физического предложения золота за счет ухудшения грейдов руды и отсутствия новых рентабельных гринфилдов).Автор - Иван Кузнецов, аналитик УК "Первая

