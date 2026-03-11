https://1prime.ru/20260311/aeroport-868224046.html
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ - 11.03.2026
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта "Берлин-Бранденбург", сообщает газета Bild со ссылкой на... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:41+0300
2026-03-11T23:41+0300
2026-03-11T23:41+0300
БЕРЛИН, 11 мар - ПРАЙМ. Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта "Берлин-Бранденбург", сообщает газета Bild со ссылкой на представителя авиагавани. "Аэропорт Берлина прекратил работу. Причина: обнаружение неизвестного летающего объекта", - говорится в материале издания. При этом газета не уточняет, о каком объекте идет речь. По информации Bild, полиция проверяет, имел ли в принципе место какой-либо летающий объект в небе над аэропортом. По данным издания, аэропорт останавливал свою работу чуть более чем на полчаса, с 18.40 до 19.15 по местному времени. Это было сделано в рамках стандартных процедур безопасности. На данный момент отмена рейсов в аэропорту не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержкам.
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
