Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ - 11.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260311/amerika-868208326.html
Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ
Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ - 11.03.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ
Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T15:40+0300
2026-03-11T15:25+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
financial times
american airlines
barclays
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и решения не хеджировать эту статью расходов, пишет газета Financial Times. "Четыре крупнейшие американские авиакомпании рискуют заплатить дополнительные 11 миллиардов долларов за авиационное топливо в этом году после того, как их решение не хеджировать ожидаемые закупки оставило их уязвимыми перед резким ростом цен, вызванным конфликтом с Ираном", - говорится в статье. Стоимость авиационного топлива в США подскочила почти на 60% с момента закрытия Ормузского пролива и достигла 3,95 доллара за галлон в конце прошлой недели, пишет издание со ссылкой на индекс Argus US Jet Fuel, который измеряет ежедневные спотовые цены в американских авиационных узлах. Во вторник к концу дня цена снизилась до 3,4 доллара за галлон, однако теперь власти США повысили официальный прогноз цен на авиатопливо на текущий год на 37% - до 2,67 доллара за галлон. Согласно подсчетам FT, это означает дополнительные расходы в 11,6 миллиарда долларов в 2026 году для четырех авиакомпаний - American Airlines, United, Delta и Southwest. "Существует огромная неопределенность относительно того, где и когда цены на топливо достигнут пика и как долго они будут оставаться высокими", - цитирует газета аналитика по авиакомпаниям Barclays Эндрю Лоббенберга (Andrew Lobbenberg). Издание отмечает, что европейские компании обычно хеджируют расходы на авиатопливо, тогда как крупнейшие американские авиаперевозчики отказались от этой практики 10 лет назад, сочтя, что долгосрочные издержки перевешивают любую краткосрочную выгоду в случае резкого роста цен. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260310/poshliny-868090663.html
https://1prime.ru/20260311/iran-868195918.html
ормузский пролив
сша
иран
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
1920
1920
true
нефть, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, financial times, american airlines, barclays
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, Financial Times, American Airlines, Barclays
15:40 11.03.2026
 
Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ

FT: четыре авиаперевозчика США могут дополнительно потратить на авиатопливо $11 миллиардов

© flickr.com / clidstromBoeing 737
Boeing 737
Boeing 737. Архивное фото
© flickr.com / clidstrom
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и решения не хеджировать эту статью расходов, пишет газета Financial Times.
"Четыре крупнейшие американские авиакомпании рискуют заплатить дополнительные 11 миллиардов долларов за авиационное топливо в этом году после того, как их решение не хеджировать ожидаемые закупки оставило их уязвимыми перед резким ростом цен, вызванным конфликтом с Ираном", - говорится в статье.
Капитолий в Вашингтоне в гигантских песочных часах
"Потянут за собой всех". Почему люди и деньги покидают Америку
Вчера, 07:07
Стоимость авиационного топлива в США подскочила почти на 60% с момента закрытия Ормузского пролива и достигла 3,95 доллара за галлон в конце прошлой недели, пишет издание со ссылкой на индекс Argus US Jet Fuel, который измеряет ежедневные спотовые цены в американских авиационных узлах.
Во вторник к концу дня цена снизилась до 3,4 доллара за галлон, однако теперь власти США повысили официальный прогноз цен на авиатопливо на текущий год на 37% - до 2,67 доллара за галлон.
Согласно подсчетам FT, это означает дополнительные расходы в 11,6 миллиарда долларов в 2026 году для четырех авиакомпаний - American Airlines, United, Delta и Southwest.
"Существует огромная неопределенность относительно того, где и когда цены на топливо достигнут пика и как долго они будут оставаться высокими", - цитирует газета аналитика по авиакомпаниям Barclays Эндрю Лоббенберга (Andrew Lobbenberg).
Издание отмечает, что европейские компании обычно хеджируют расходы на авиатопливо, тогда как крупнейшие американские авиаперевозчики отказались от этой практики 10 лет назад, сочтя, что долгосрочные издержки перевешивают любую краткосрочную выгоду в случае резкого роста цен.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране
07:51
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНFinancial TimesAmerican AirlinesBarclays
 
 
