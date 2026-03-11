https://1prime.ru/20260311/amerika-868208326.html

Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ

Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ - 11.03.2026, ПРАЙМ

Авиакомпании США потеряют более $11 миллиардов на топливе, пишут СМИ

Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T15:40+0300

2026-03-11T15:40+0300

2026-03-11T15:25+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

ормузский пролив

сша

иран

financial times

american airlines

barclays

https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и решения не хеджировать эту статью расходов, пишет газета Financial Times. "Четыре крупнейшие американские авиакомпании рискуют заплатить дополнительные 11 миллиардов долларов за авиационное топливо в этом году после того, как их решение не хеджировать ожидаемые закупки оставило их уязвимыми перед резким ростом цен, вызванным конфликтом с Ираном", - говорится в статье. Стоимость авиационного топлива в США подскочила почти на 60% с момента закрытия Ормузского пролива и достигла 3,95 доллара за галлон в конце прошлой недели, пишет издание со ссылкой на индекс Argus US Jet Fuel, который измеряет ежедневные спотовые цены в американских авиационных узлах. Во вторник к концу дня цена снизилась до 3,4 доллара за галлон, однако теперь власти США повысили официальный прогноз цен на авиатопливо на текущий год на 37% - до 2,67 доллара за галлон. Согласно подсчетам FT, это означает дополнительные расходы в 11,6 миллиарда долларов в 2026 году для четырех авиакомпаний - American Airlines, United, Delta и Southwest. "Существует огромная неопределенность относительно того, где и когда цены на топливо достигнут пика и как долго они будут оставаться высокими", - цитирует газета аналитика по авиакомпаниям Barclays Эндрю Лоббенберга (Andrew Lobbenberg). Издание отмечает, что европейские компании обычно хеджируют расходы на авиатопливо, тогда как крупнейшие американские авиаперевозчики отказались от этой практики 10 лет назад, сочтя, что долгосрочные издержки перевешивают любую краткосрочную выгоду в случае резкого роста цен. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260310/poshliny-868090663.html

https://1prime.ru/20260311/iran-868195918.html

ормузский пролив

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, financial times, american airlines, barclays