В АТОР оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на выездной турпоток

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на выездной туризм в России в текущем году, в самом оптимистичном сценарии - спад турпотока составит 1-2% в годовом выражении. На прошлой неделе глава АТОР Майя Ломидзе говорила, что выездной турпоток из России может сократиться в 2026 году, если ситуация на Ближнем Востоке не будет урегулирована в ближайшее время. По данным ассоциации, в 2025 году россияне совершили 2,58 миллиона поездок в шесть стран Персидского залива (ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт). Это 12,8% всего выездного российского турпотока (20,14 миллиона в 2025 году, по оценкам АТОР). При этом около 30% всех поездок в эти страны (более 700 тысяч) были транзитными - российские туристы летели через арабские хабы в третьи страны. В среду аналитики АТОР опубликовали три основных сценария развития событий для российского выездного туризма. В оптимистичный сценарий заложены предпосылки, что конфликт на Ближнем Востоке затихнет в течение ближайшего месяца. В этом случае спрос на туры в страны Персидского залива может снизиться на 20% в ближайшие три месяца, а на стыковочные перелеты через них – на 30%, после чего начнется постепенное восстановление. "В этом сценарии совокупные потери выездного туризма составят порядка 350–450 тысяч поездок. За счет перераспределения потоков (в первую очередь в пользу Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама) общий спад может оказаться в пределах 1–2% от уровня 2025 года. Впрочем, если совпадет сразу несколько благоприятных событий, то рынок выйдет на показатели прошлого года", - пишет АТОР. В реалистичном сценарии конфликт затягивается, и геополитическая нестабильность сохраняется весной и далее. В этом случае российский турпоток в страны Персидского залива может сократиться на 40–50% (что означает потерю 600–700 тысяч поездок только по этому направлению). "Однако кумулятивный эффект от закрытия пересадочных хабов и ожидаемого роста цен на альтернативных маршрутах (через Китай, Стамбул или СНГ) будет гораздо сильнее. Суммарные потери выездного туризма, с учетом островных и азиатских направлений, могут достичь около 1 миллиона поездок. В этом сценарии, по осторожным оценкам аналитиков АТОР, спад количества туристических поездок за рубеж в 2026 году может составить до -5% год к году", - отмечают в ассоциации. Пессимистичный сценарий предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке затягивается, а общая геополитическая нестабильность в регионе сохраняется на 6 месяцев и более. Как указывают авторы материала, на фоне ближневосточного кризиса многие российские туристы приостановили принятие решений о покупке любых зарубежных туров. Но пока этот спад оценивают как кратковременный. "Но в случае затягивания конфликта он имеет шанс перерасти в общую незначительную стагнацию спроса в первой половине года. При таком развитии событий российский выездной туризм потеряет порядка 1,9 миллиона поездок, выйдя по итогам 2026 года на показатели порядка 18,5 миллиона поездок за рубеж с туристическими целями (-8% к 2025 году)", - заключили в АТОР.

