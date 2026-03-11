Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе аэропорта Пхукета сохранятся до глубокой ночи и скажутся на полетный программе, ожидают в Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в среду пресс-служба аэропорта Пхукета сообщила о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани. "Самолет уберут, полосу запустят. Но "эхо" этого ЧП будет аукаться весь вечер: накопленная очередь и разворот задержанных рейсов гарантируют, что сбои в работе аэропорта сохранятся до глубокой ночи и неминуемо скажутся на полетный программе, которую должны выполнять все застрявшие на Пхукете самолеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. По информации ассоциации, три борта, которые должны были улететь днем (SU279 в Москву в 11.15 по местному времени, SU285 в Москву в 12.25 и N45488 в Казань в 13.05), сдвинуты на 18.00. Задержка - от 5 до 7 часов. Там также указали, что самолет авиакомпании Azur Air (RA-73032) не успел вылететь до ЧП и теперь стоит в очереди вместе со всеми. В Azur Air ранее сообщили РИА Новости о корректировке расписания рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс авиакомпании направлен на запасной аэродром.
бизнес, россия, пхукет, москва, казань, атор, azur air
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ПХУКЕТ, МОСКВА, КАЗАНЬ, АТОР, Azur Air
11:25 11.03.2026
 
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе аэропорта Пхукета сохранятся до глубокой ночи и скажутся на полетный программе, ожидают в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее в среду пресс-служба аэропорта Пхукета сообщила о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани.
Пассажиры в салоне самолета - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В АТОР оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на выездной турпоток
09:56
"Самолет уберут, полосу запустят. Но "эхо" этого ЧП будет аукаться весь вечер: накопленная очередь и разворот задержанных рейсов гарантируют, что сбои в работе аэропорта сохранятся до глубокой ночи и неминуемо скажутся на полетный программе, которую должны выполнять все застрявшие на Пхукете самолеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
По информации ассоциации, три борта, которые должны были улететь днем (SU279 в Москву в 11.15 по местному времени, SU285 в Москву в 12.25 и N45488 в Казань в 13.05), сдвинуты на 18.00. Задержка - от 5 до 7 часов.
Там также указали, что самолет авиакомпании Azur Air (RA-73032) не успел вылететь до ЧП и теперь стоит в очереди вместе со всеми.
В Azur Air ранее сообщили РИА Новости о корректировке расписания рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс авиакомпании направлен на запасной аэродром.
Red Wings
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск
09:42
 
