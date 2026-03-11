https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html

В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи

В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи - 11.03.2026, ПРАЙМ

В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи

Сбои в работе аэропорта Пхукета сохранятся до глубокой ночи и скажутся на полетный программе, ожидают в Ассоциации туроператоров (АТОР). | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T11:25+0300

2026-03-11T11:25+0300

2026-03-11T11:25+0300

происшествия

бизнес

россия

пхукет

москва

казань

атор

azur air

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_661f1100a6fe051bfba536789aeb63a7.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе аэропорта Пхукета сохранятся до глубокой ночи и скажутся на полетный программе, ожидают в Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в среду пресс-служба аэропорта Пхукета сообщила о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани. "Самолет уберут, полосу запустят. Но "эхо" этого ЧП будет аукаться весь вечер: накопленная очередь и разворот задержанных рейсов гарантируют, что сбои в работе аэропорта сохранятся до глубокой ночи и неминуемо скажутся на полетный программе, которую должны выполнять все застрявшие на Пхукете самолеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. По информации ассоциации, три борта, которые должны были улететь днем (SU279 в Москву в 11.15 по местному времени, SU285 в Москву в 12.25 и N45488 в Казань в 13.05), сдвинуты на 18.00. Задержка - от 5 до 7 часов. Там также указали, что самолет авиакомпании Azur Air (RA-73032) не успел вылететь до ЧП и теперь стоит в очереди вместе со всеми. В Azur Air ранее сообщили РИА Новости о корректировке расписания рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс авиакомпании направлен на запасной аэродром.

https://1prime.ru/20260311/ator-868199466.html

https://1prime.ru/20260311/samolet-868199071.html

пхукет

москва

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, пхукет, москва, казань, атор, azur air