https://1prime.ru/20260311/ator-868209925.html
Спрос на выездной туризм в России снизился на 20%, заявили в АТОР
Спрос на выездной туризм в России снизился на 20%, заявили в АТОР - 11.03.2026, ПРАЙМ
Спрос на выездной туризм в России снизился на 20%, заявили в АТОР
Спрос россиян практически по всем направлениям выездного туризма за последние две недели на фоне конфликта на Ближнем Востоке снизился на 20%, сообщила глава... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:00+0300
2026-03-11T16:00+0300
2026-03-11T16:00+0300
туризм
бизнес
россия
ближний восток
оаэ
египет
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505836_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_d0d047f019ef829161f80e54adf09340.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян практически по всем направлениям выездного туризма за последние две недели на фоне конфликта на Ближнем Востоке снизился на 20%, сообщила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Сейчас по всем направлениям практически снизился спрос. Если сравнивать, условно с концом февраля, за две недели спрос снизился процентов на 20. Абсолютно по всем произошло некоторое снижение", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Международной выставки MITT. Что касается аннулирования туров на ближайшие даты в страны Ближнего Востока, прежде всего, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), речь идет об отмене сотнями человек у каждого туроператора, сказала Ломидзе. На прошлой неделе в АТОР отмечали, что количество аннуляций туров на Ближний Восток составляет не более 15% в среднем по российскому рынку. "Безусловно, аннуляций на ближайшие даты достаточно много, потому что это направление в топ-5 входило круглогодично. Мы говорили, что было 15%, теперь это больше 15% у каждого туроператора. Большая часть все равно пытается перебронироваться на другие направления", - добавила Ломидзе. По ее словам, некоторые туристы, у кого были вылеты в ОАЭ на ближайшие даты, чтобы не оформлять возврат средств, полетели в Египет, в Турцию.
https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html
https://1prime.ru/20260311/ator-868199466.html
ближний восток
оаэ
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505836_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_b89e1913379b21888a37b190a19f331e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, ближний восток, оаэ, египет, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, ЕГИПЕТ, АТОР
Спрос на выездной туризм в России снизился на 20%, заявили в АТОР
АТОР: спрос на выездной туризм за две недели снизился на 20%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян практически по всем направлениям выездного туризма за последние две недели на фоне конфликта на Ближнем Востоке снизился на 20%, сообщила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сейчас по всем направлениям практически снизился спрос. Если сравнивать, условно с концом февраля, за две недели спрос снизился процентов на 20. Абсолютно по всем произошло некоторое снижение", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Международной выставки MITT.
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
Что касается аннулирования туров на ближайшие даты в страны Ближнего Востока, прежде всего, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), речь идет об отмене сотнями человек у каждого туроператора, сказала Ломидзе.
На прошлой неделе в АТОР отмечали, что количество аннуляций туров на Ближний Восток составляет не более 15% в среднем по российскому рынку.
"Безусловно, аннуляций на ближайшие даты достаточно много, потому что это направление в топ-5 входило круглогодично. Мы говорили, что было 15%, теперь это больше 15% у каждого туроператора. Большая часть все равно пытается перебронироваться на другие направления", - добавила Ломидзе.
По ее словам, некоторые туристы, у кого были вылеты в ОАЭ на ближайшие даты, чтобы не оформлять возврат средств, полетели в Египет, в Турцию.
В АТОР оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на выездной турпоток