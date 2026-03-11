https://1prime.ru/20260311/ator-868209925.html

Спрос на выездной туризм в России снизился на 20%, заявили в АТОР

2026-03-11T16:00+0300

туризм

бизнес

россия

ближний восток

оаэ

египет

атор

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян практически по всем направлениям выездного туризма за последние две недели на фоне конфликта на Ближнем Востоке снизился на 20%, сообщила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Сейчас по всем направлениям практически снизился спрос. Если сравнивать, условно с концом февраля, за две недели спрос снизился процентов на 20. Абсолютно по всем произошло некоторое снижение", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Международной выставки MITT. Что касается аннулирования туров на ближайшие даты в страны Ближнего Востока, прежде всего, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), речь идет об отмене сотнями человек у каждого туроператора, сказала Ломидзе. На прошлой неделе в АТОР отмечали, что количество аннуляций туров на Ближний Восток составляет не более 15% в среднем по российскому рынку. "Безусловно, аннуляций на ближайшие даты достаточно много, потому что это направление в топ-5 входило круглогодично. Мы говорили, что было 15%, теперь это больше 15% у каждого туроператора. Большая часть все равно пытается перебронироваться на другие направления", - добавила Ломидзе. По ее словам, некоторые туристы, у кого были вылеты в ОАЭ на ближайшие даты, чтобы не оформлять возврат средств, полетели в Египет, в Турцию.

2026

