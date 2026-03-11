https://1prime.ru/20260311/druzhba-868202433.html

Комиссия из Венгрии отправилась на Украину проверять нефтепровод "Дружба"

БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась на Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев", - сказал Ковач в эфире программы "Час истины". Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии и Словакии допустить комиссию на нефтепровод для инспекции его состояния.

