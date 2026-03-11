https://1prime.ru/20260311/evropa-868209002.html
ЕС рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба"
2026-03-11T15:20+0300
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба", пока окончательного решения нет, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Еврокомиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по "Дружбе", вплоть до финансирования, но пока конкретных решений нет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
