ЕС рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба"

ЕС рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба"

энергетика

нефть

брюссель

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба", пока окончательного решения нет, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Еврокомиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по "Дружбе", вплоть до финансирования, но пока конкретных решений нет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.

брюссель

2026

нефть, брюссель