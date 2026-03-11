Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туркмении поздравили Моджтабу Хаменеи с избранием на пост главы Ирана - 11.03.2026
В Туркмении поздравили Моджтабу Хаменеи с избранием на пост главы Ирана
2026-03-11T05:11+0300
2026-03-11T05:45+0300
мировая экономика, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Владимир Путин
05:11 11.03.2026 (обновлено: 05:45 11.03.2026)
 
В Туркмении поздравили Моджтабу Хаменеи с избранием на пост главы Ирана

Бердымухамедов поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

АШХАБАД, 11 мар – ПРАЙМ. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
"Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю избрания на должность верховного лидера Исламской Республики Иран", – говорится в сообщении.
Бердымухамедов пожелал новому верховному лидеру исламской республики крепкого здоровья, а также больших успехов во всех делах и начинаниях во имя мира и процветания народа Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
 
