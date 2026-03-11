Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия нарастила поставки нефти из альтернативных Ближнему Востоку стран - 11.03.2026
Индия нарастила поставки нефти из альтернативных Ближнему Востоку стран
энергетика
газ
индия
ближний восток
персидский залив
нефть
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – ПРАЙМ. Индия нарастила поставки нефти и сжиженного природного газа из альтернативных Ближнему Востоку источников, две партии СПГ уже в пути, заявила заместитель секретаря министерства нефти Суджата Шарма. "Поставки нефти в Индию остаются стабильными, наше ежедневное потребление составляет около 5,5 миллионов баррелей за счет диверсифицированных закупок… Нефтяные компании обеспечили себе партии нефти из разных источников", - сказала Шарма в ходе брифинга правительства Индии по ситуации в регионе Персидского залива. "В результате этой диверсификации около 70% нашего импорта нефти теперь поступает из источников, находящихся за пределами Ормузского пролива, по сравнению с примерно 55% ранее. Они прибудут через несколько дней, что еще больше укрепит позиции страны в отношении поставок нефти", - добавила она. Говоря о ситуации с природным газом, Шарма отметила, что общее потребление Индии составляет 180,9 миллиона кубометров газа в сутки "Около 97,5 миллиона стандартных кубических метров в сутки производится внутри страны, и около 47,4 миллиона кубических метров в сутки импортных поставок были затронуты форс-мажорными обстоятельствами. В настоящее время ведется работа по закупке газа альтернативными путями и источниками поставок для компенсации этих перебоев. Наши газовые компании закупили партии СПГ у новых поставщиков, и две партии СПГ уже направляются в страну", - сказала представитель миннефти Индии. Шарма добавила, что производство сжиженного нефтяного газа в Индии выросло на 25% после недавнего распоряжения правительства, предписывающего нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство бытового газа.
газ, индия, ближний восток, персидский залив, нефть
Энергетика, Газ, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Нефть
16:26 11.03.2026
 
Индия нарастила поставки нефти из альтернативных Ближнему Востоку стран

Шарма: Индия нарастила поставки нефти и СПГ из альтернативных Ближнему Востоку стран

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – ПРАЙМ. Индия нарастила поставки нефти и сжиженного природного газа из альтернативных Ближнему Востоку источников, две партии СПГ уже в пути, заявила заместитель секретаря министерства нефти Суджата Шарма.
"Поставки нефти в Индию остаются стабильными, наше ежедневное потребление составляет около 5,5 миллионов баррелей за счет диверсифицированных закупок… Нефтяные компании обеспечили себе партии нефти из разных источников", - сказала Шарма в ходе брифинга правительства Индии по ситуации в регионе Персидского залива.
"В результате этой диверсификации около 70% нашего импорта нефти теперь поступает из источников, находящихся за пределами Ормузского пролива, по сравнению с примерно 55% ранее. Они прибудут через несколько дней, что еще больше укрепит позиции страны в отношении поставок нефти", - добавила она.
Говоря о ситуации с природным газом, Шарма отметила, что общее потребление Индии составляет 180,9 миллиона кубометров газа в сутки
"Около 97,5 миллиона стандартных кубических метров в сутки производится внутри страны, и около 47,4 миллиона кубических метров в сутки импортных поставок были затронуты форс-мажорными обстоятельствами. В настоящее время ведется работа по закупке газа альтернативными путями и источниками поставок для компенсации этих перебоев. Наши газовые компании закупили партии СПГ у новых поставщиков, и две партии СПГ уже направляются в страну", - сказала представитель миннефти Индии.
Шарма добавила, что производство сжиженного нефтяного газа в Индии выросло на 25% после недавнего распоряжения правительства, предписывающего нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство бытового газа.
ЭнергетикаГазИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВНефть
 
 
