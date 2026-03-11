https://1prime.ru/20260311/indiya-868212119.html

Индия нарастила поставки нефти из альтернативных Ближнему Востоку стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – ПРАЙМ. Индия нарастила поставки нефти и сжиженного природного газа из альтернативных Ближнему Востоку источников, две партии СПГ уже в пути, заявила заместитель секретаря министерства нефти Суджата Шарма. "Поставки нефти в Индию остаются стабильными, наше ежедневное потребление составляет около 5,5 миллионов баррелей за счет диверсифицированных закупок… Нефтяные компании обеспечили себе партии нефти из разных источников", - сказала Шарма в ходе брифинга правительства Индии по ситуации в регионе Персидского залива. "В результате этой диверсификации около 70% нашего импорта нефти теперь поступает из источников, находящихся за пределами Ормузского пролива, по сравнению с примерно 55% ранее. Они прибудут через несколько дней, что еще больше укрепит позиции страны в отношении поставок нефти", - добавила она. Говоря о ситуации с природным газом, Шарма отметила, что общее потребление Индии составляет 180,9 миллиона кубометров газа в сутки "Около 97,5 миллиона стандартных кубических метров в сутки производится внутри страны, и около 47,4 миллиона кубических метров в сутки импортных поставок были затронуты форс-мажорными обстоятельствами. В настоящее время ведется работа по закупке газа альтернативными путями и источниками поставок для компенсации этих перебоев. Наши газовые компании закупили партии СПГ у новых поставщиков, и две партии СПГ уже направляются в страну", - сказала представитель миннефти Индии. Шарма добавила, что производство сжиженного нефтяного газа в Индии выросло на 25% после недавнего распоряжения правительства, предписывающего нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство бытового газа.

