Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти - 11.03.2026
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти - 11.03.2026, ПРАЙМ
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти
Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T18:54+0300
2026-03-11T18:54+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - ПРАЙМ. Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти в связи с сохраняющимися перебоями в поставках, сообщило министерство нефти и природного газа Индии. "Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти на фоне сохраняющихся перебоев с поставками", - сказали в министерстве. "Правительство Индии внимательно следит за развитием ситуации на мировых энергетических рынках, особенно на Ближнем Востоке. Индия готова при необходимости принять соответствующие меры для поддержания стабильности на мировом рынке в соответствии с усилиями Международного энергетического агентства", - также отметили там. Ранее члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА. Как отмечает агентство, экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке.
18:54 11.03.2026
 
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти

Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти из-за перебоев

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - ПРАЙМ. Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти в связи с сохраняющимися перебоями в поставках, сообщило министерство нефти и природного газа Индии.
"Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти на фоне сохраняющихся перебоев с поставками", - сказали в министерстве.
"Правительство Индии внимательно следит за развитием ситуации на мировых энергетических рынках, особенно на Ближнем Востоке. Индия готова при необходимости принять соответствующие меры для поддержания стабильности на мировом рынке в соответствии с усилиями Международного энергетического агентства", - также отметили там.
Ранее члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА.
Как отмечает агентство, экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Нефть дорожает после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США
18:38
 
ЭнергетикаНефтьГазИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливМЭА
 
 
