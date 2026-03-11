https://1prime.ru/20260311/indiya-868218920.html
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти
Индия приветствовала решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - ПРАЙМ. Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти в связи с сохраняющимися перебоями в поставках, сообщило министерство нефти и природного газа Индии. "Индия, будучи ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА) и активным участником международного энергетического сотрудничества, приветствует решение МЭА высвободить аварийные запасы нефти на фоне сохраняющихся перебоев с поставками", - сказали в министерстве. "Правительство Индии внимательно следит за развитием ситуации на мировых энергетических рынках, особенно на Ближнем Востоке. Индия готова при необходимости принять соответствующие меры для поддержания стабильности на мировом рынке в соответствии с усилиями Международного энергетического агентства", - также отметили там. Ранее члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА. Как отмечает агентство, экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке.
