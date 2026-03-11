На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-11T23:04+0300
2026-03-11T23:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ормузский пролив стал для Соединенных Штатов точкой столкновения в конфликте с Ираном, ведь результаты возможной его блокады уже сказываются на американских потребителях, сообщает Süddeutsche Zeitung. "Ормузский пролив, пожалуй, стал решающим полем битвы. Здесь кроется уязвимость США. Топливо на американских заправках стоит значительно дороже, чем несколько недель назад, что может не понравиться потребителям и, как следствие, республиканцам за восемь месяцев до промежуточных выборов", — говорится в публикации. Как подчеркивается, с начала операции в Иране судоходство через этот стратегический канал снизилось на 90 процентов. В результате склады нефтеэкспортеров переполнены, и добыча нефти неуклонно уменьшается. В частности, саудовская нефтяная компания Aramco уже предупредила о "катастрофических последствиях". Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали обширную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — предотвратить получение Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон угрожал уничтожением иранского флота и оборонной промышленности и призвал народ страны свергнуть режим. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В государстве объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ проводит атаки на израильскую территорию и на американские военные объекты на Ближнем Востоке.
23:04 11.03.2026
 
© AP Photo Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ормузский пролив стал для Соединенных Штатов точкой столкновения в конфликте с Ираном, ведь результаты возможной его блокады уже сказываются на американских потребителях, сообщает Süddeutsche Zeitung.
"Ормузский пролив, пожалуй, стал решающим полем битвы. Здесь кроется уязвимость США. Топливо на американских заправках стоит значительно дороже, чем несколько недель назад, что может не понравиться потребителям и, как следствие, республиканцам за восемь месяцев до промежуточных выборов", — говорится в публикации.
Как подчеркивается, с начала операции в Иране судоходство через этот стратегический канал снизилось на 90 процентов. В результате склады нефтеэкспортеров переполнены, и добыча нефти неуклонно уменьшается. В частности, саудовская нефтяная компания Aramco уже предупредила о "катастрофических последствиях".
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали обширную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — предотвратить получение Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон угрожал уничтожением иранского флота и оборонной промышленности и призвал народ страны свергнуть режим.
В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В государстве объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ проводит атаки на израильскую территорию и на американские военные объекты на Ближнем Востоке.
 
