https://1prime.ru/20260311/iran-868222970.html

На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана

На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ

На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана

Ормузский пролив стал для Соединенных Штатов точкой столкновения в конфликте с Ираном, ведь результаты возможной его блокады уже сказываются на американских... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T23:04+0300

2026-03-11T23:04+0300

2026-03-11T23:04+0300

мировая экономика

иран

запад

сша

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ормузский пролив стал для Соединенных Штатов точкой столкновения в конфликте с Ираном, ведь результаты возможной его блокады уже сказываются на американских потребителях, сообщает Süddeutsche Zeitung. "Ормузский пролив, пожалуй, стал решающим полем битвы. Здесь кроется уязвимость США. Топливо на американских заправках стоит значительно дороже, чем несколько недель назад, что может не понравиться потребителям и, как следствие, республиканцам за восемь месяцев до промежуточных выборов", — говорится в публикации. Как подчеркивается, с начала операции в Иране судоходство через этот стратегический канал снизилось на 90 процентов. В результате склады нефтеэкспортеров переполнены, и добыча нефти неуклонно уменьшается. В частности, саудовская нефтяная компания Aramco уже предупредила о "катастрофических последствиях". Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали обширную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — предотвратить получение Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон угрожал уничтожением иранского флота и оборонной промышленности и призвал народ страны свергнуть режим. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В государстве объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ проводит атаки на израильскую территорию и на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

иран

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, запад, сша, али хаменеи