https://1prime.ru/20260311/iran-868223105.html
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Иран наносит по Израилю такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие", — написал он. Таким образом, профессор прокомментировал материал, опубликованный Sky News, о последствиях ответных нападений Ирана. Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвал граждан свергнуть режим. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260311/iran-868222970.html
23:09 11.03.2026 (обновлено: 23:26 11.03.2026)
 
"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкДом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Иран наносит по Израилю такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие", — написал он.
Таким образом, профессор прокомментировал материал, опубликованный Sky News, о последствиях ответных нападений Ирана.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвал граждан свергнуть режим.
В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана
