https://1prime.ru/20260311/iran-868223105.html
"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад
"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад
Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:09+0300
2026-03-11T23:09+0300
2026-03-11T23:26+0300
мировая экономика
общество
иран
израиль
запад
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69fc31484a44c21578ebddb92be39380.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Иран наносит по Израилю такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие", — написал он. Таким образом, профессор прокомментировал материал, опубликованный Sky News, о последствиях ответных нападений Ирана. Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвал граждан свергнуть режим. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260311/iran-868222970.html
иран
израиль
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485474_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2dd8a8330a41ddb28e04ea383597d997.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , иран, израиль, запад, али хаменеи
Мировая экономика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЗАПАД, Али Хаменеи
"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад
Малинен: Израиль изменил свою тактику после ответного удара Ирана