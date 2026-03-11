https://1prime.ru/20260311/iran-868223105.html

"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад

"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Разрушительный удар". Необычный шаг Ирана привел в ужас Запад

Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T23:09+0300

2026-03-11T23:09+0300

2026-03-11T23:26+0300

мировая экономика

общество

иран

израиль

запад

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69fc31484a44c21578ebddb92be39380.jpg

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Израиль принял решение изменить свою тактику после атаки со стороны Ирана, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. "Иран наносит по Израилю такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие", — написал он. Таким образом, профессор прокомментировал материал, опубликованный Sky News, о последствиях ответных нападений Ирана. Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвал граждан свергнуть режим. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260311/iran-868222970.html

иран

израиль

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, израиль, запад, али хаменеи