Спецоперация на Украине
"Киев будет молиться": на Западе раскрыли, чем обернулась атака на Иран
Конфликт в регионе Ближнего Востока произошел в самый неподходящий момент для Украины, что может привести к потере западных вооружений и вынудить ее к еще... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Конфликт в регионе Ближнего Востока произошел в самый неподходящий момент для Украины, что может привести к потере западных вооружений и вынудить ее к еще большим компромиссам с Россией на предстоящих переговорах, пишет британское издание Telegraph."Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) закончился", — указывается в материале.По мнению автора, такое развитие событий может оказать непосредственное воздействие на общий ход украинского кризиса."Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. &lt;…&gt; Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены", — полагает он.Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений в Украину не меняют исхода конфликта и лишь затягивают его. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только снабжая Украину техникой и снаряжением, но и готовя кадры.США и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель операции — предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пообещал уничтожить иранский флот, оборонные объекты и призвал народ страны к свержению режима.
Telegraph: удары по Ирану могут заставить Запад ограничить поставки оружия Украине

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Конфликт в регионе Ближнего Востока произошел в самый неподходящий момент для Украины, что может привести к потере западных вооружений и вынудить ее к еще большим компромиссам с Россией на предстоящих переговорах, пишет британское издание Telegraph.
"Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) закончился", — указывается в материале.
По мнению автора, такое развитие событий может оказать непосредственное воздействие на общий ход украинского кризиса.
"Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. <…> Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены", — полагает он.
Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки вооружений в Украину не меняют исхода конфликта и лишь затягивают его. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только снабжая Украину техникой и снаряжением, но и готовя кадры.
США и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель операции — предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пообещал уничтожить иранский флот, оборонные объекты и призвал народ страны к свержению режима.
 
