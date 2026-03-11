https://1prime.ru/20260311/kompanii-868191548.html

Российские лизинговые компании отмечают рост спроса на внедорожники

Российские лизинговые компании отмечают рост спроса на внедорожники - 11.03.2026, ПРАЙМ

Российские лизинговые компании отмечают рост спроса на внедорожники

Российские лизинговые компании в зимний период фиксируют рост спроса на кроссоверы и внедорожники, во многом из-за сложных погодных условий в стране, рассказали | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:37+0300

2026-03-11T03:37+0300

2026-03-11T03:37+0300

бизнес

рф

haval

альфа-лизинг

интерлизинг

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191548.jpg?1773189458

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании в зимний период фиксируют рост спроса на кроссоверы и внедорожники, во многом из-за сложных погодных условий в стране, рассказали РИА Новости участники рынка. По словам управляющего директора ГК "Альфа-Лизинг" Максима Агаджанова, сезонность в предпочтениях есть, но она в первую очередь связана с практичностью. "Зимой клиенты чаще выбирают автомобили, которые проще и безопаснее эксплуатировать в мороз и на сложных дорогах: кроссоверы и полноприводные версии. Возрастает интерес к опциям зимнего пакета - подогрев, более ёмкие аккумуляторы, более устойчивые к морозам технические и сервисные решения", - рассказал топ-менеджер. Директор дивизиона Москва-Восток группы компаний "Интерлизинг" Никита Осипов отметил, что с декабря по февраль растёт доля внедорожников и пикапов. Впрочем, этот сегмент, в целом, пользуется большим спросом в РФ на протяжении всего года, но особенно этот сегмент усиливается в осенне-зимние периоды. "Если зимой 2025 года в топе были классические модели - LADA Niva, Granta, Largus, - то зима 2026 показала интерес к утилитарным формам: пикап Great Wall KingKong Poer вошёл в тройку лидеров", - рассказал Осипов. По данным "Европлана", среди клиентов компании летом были наиболее востребованы Lada Largus (универсал), Lada Granta (седан) и Lada Niva Legend, а зимой спрос сместился в сторону Lada Largus, Lada Granta и Haval Jolion. "Последний, вероятно, привлекает клиентов за счёт повышенной проходимости и комфорта в сложных погодных условиях. Мы видим, что российские модели остаются стабильно популярными круглый год, а кроссоверы с полным приводом закономерно набирают спрос в зимний период. Такая динамика подтверждает, что лизинг для малого и среднего бизнеса часто связан с конкретными задачами - логистикой, перевозками, обслуживанием клиентов", - рассказали в компании. Как сообщил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, стабильно высоким независимо от сезона остается спрос на новинки и бестселлеры российских и китайских брендов. При этом, топ продаж от года к году меняется. "Этой зимой, помимо лидера отечественного рынка, в топ-5 марок, которые чаще всего корпоративные клиенты берут в лизинг - Тank, Haval, Tenet, Voyah и Changan. В модельном рейтинге лидируют TANK 500, TANK 300, Voyah Free, Tenet T7, Haval Jolion. Прошлой зимой топ продаж, помимо крупнейшего российского автопроизводителя, занимали Тank, Geely, Haval, Exeed, Chery, топ моделей - TANK 500, Geely Monjaro, Tank 300, Exeed RX, Haval Jolion", - объяснил Корнев. Он добавил, что в целом, новые авто по мере выхода на рынок постепенно отвоевывают позиции в топах. Причем в последнее время выходящим на российский рынок китайским моделям все сложнее завоевать аудиторию. "Кроме этого, идет активный процесс переформатирования ряда марок из Поднебесной под российские "фамилии", которые занимают все более высокие позиции в рейтингах продаж. TENET T7, например, этой зимой занял шестую позицию в рейтинге самых популярных среди лизингополучателей легковых автомобилей в Газпромбанк Автолизинг", - сказал Корнев. Агаджанов также рассказал, что в зимние месяцы активность на авторынке и, как следствие, в автолизинге обычно ниже, а на динамику влияют сразу несколько факторов. "Меньше плановых обновлений автопарков в конце года и начале следующего, более "осторожные" бюджеты, а также стремление части клиентов переносить решения на весну, когда проще прогнозировать загрузку и денежный поток. В частности, весной активизируется деятельность в сферах стройки, части перевозок, сезонных услуг", - сказал топ-менеджер. При этом, объяснил Агаджанов, нельзя сказать, что спрос зимой останавливается: в этот сезон более устойчивы сегменты с круглогодичной эксплуатацией - такси, доставка, сервисные службы, часть корпоративных парков. "Поэтому зимой больше сделок там, где автомобиль - инструмент ежедневной работы и нужен без привязки к сезону", - отметил он. Коммерческий директор "Флит Лизинг" (входит в "Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев сказал, что один из наиболее заметных всплесков интереса традиционно приходится на март-апрель. "После релиза субсидии Минпромторга на колесную технику. В этот период спрос может увеличиваться на 50% и более, так как бизнес начинает массово обновлять автопарки", - отметил коммерческий директор.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, haval, альфа-лизинг, интерлизинг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra