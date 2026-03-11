https://1prime.ru/20260311/mea-868192008.html

СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти

СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников. В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держались ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов. "Международное энергетическое агентство предложило (осуществить - ред.) крупнейшее высвобождение нефтяных резервов за всю свою историю, чтобы снизить цены на сырую нефть, выросшие во время войны США и Израиля с Ираном", - говорится в материале издания. По данным газеты, предлагаемый к высвобождению объем нефти превысит 182 миллиона барреля, задействованные в 2022 году. Как заявили источники, это предложение обсуждалось на внеочередном собрании чиновников в сфере энергетики из 32 стран-участниц МЭА во вторник. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в среду при условии, что все страны единогласно поддержат инициативу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, передавало ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.

