Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260311/mea-868192008.html
СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти
СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти - 11.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T04:04+0300
2026-03-11T04:04+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
иран
сша
израиль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868192008.jpg?1773191095
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников. В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держались ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов. "Международное энергетическое агентство предложило (осуществить - ред.) крупнейшее высвобождение нефтяных резервов за всю свою историю, чтобы снизить цены на сырую нефть, выросшие во время войны США и Израиля с Ираном", - говорится в материале издания. По данным газеты, предлагаемый к высвобождению объем нефти превысит 182 миллиона барреля, задействованные в 2022 году. Как заявили источники, это предложение обсуждалось на внеочередном собрании чиновников в сфере энергетики из 32 стран-участниц МЭА во вторник. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в среду при условии, что все страны единогласно поддержат инициативу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, передавало ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, сша, израиль, мэа
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, МЭА
04:04 11.03.2026
 
СМИ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти

WSJ: МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю историю

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держались ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
"Международное энергетическое агентство предложило (осуществить - ред.) крупнейшее высвобождение нефтяных резервов за всю свою историю, чтобы снизить цены на сырую нефть, выросшие во время войны США и Израиля с Ираном", - говорится в материале издания.
По данным газеты, предлагаемый к высвобождению объем нефти превысит 182 миллиона барреля, задействованные в 2022 году. Как заявили источники, это предложение обсуждалось на внеочередном собрании чиновников в сфере энергетики из 32 стран-участниц МЭА во вторник. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в среду при условии, что все страны единогласно поддержат инициативу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, передавало ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала