МЭА высвободит 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов - 11.03.2026
Энергетика
МЭА высвободит 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов
2026-03-11T17:39+0300
2026-03-11T17:39+0300
энергетика
нефть
ближний восток
фатих бироль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА. "Сегодня 32 страны-члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении МЭА. "Решили запустить самое большое за все время высвобождение чрезвычайных запасов в истории нашего агентства", - прокомментировал в своем обращении глава МЭА Фатих Бироль. Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства. Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран. У стран – членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
ближний восток
нефть, ближний восток, фатих бироль, мэа
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Фатих Бироль, МЭА
17:39 11.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА.
"Сегодня 32 страны-члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении МЭА.
"Решили запустить самое большое за все время высвобождение чрезвычайных запасов в истории нашего агентства", - прокомментировал в своем обращении глава МЭА Фатих Бироль.
Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран.
У стран – членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Индия нарастила поставки нефти из альтернативных Ближнему Востоку стран
16:26
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКФатих БирольМЭА
 
 
