МЭА высвободит 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов

Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке; это самый большой объем за все время существования агентства, говорится в сообщении МЭА. "Сегодня 32 страны-члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении МЭА. "Решили запустить самое большое за все время высвобождение чрезвычайных запасов в истории нашего агентства", - прокомментировал в своем обращении глава МЭА Фатих Бироль. Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства. Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран. У стран – членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.

