Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА

2026-03-11T17:48+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

ближний восток

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Международного энергетического агентства. "Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, затруднил поставки нефти через Ормузский пролив, при этом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства", - говорится в сообщении агентства.По данным МЭА, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

ормузский пролив

ближний восток

2026

