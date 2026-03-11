https://1prime.ru/20260311/mea-868216831.html
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА
2026-03-11T17:48+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
ближний восток
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Международного энергетического агентства. "Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, затруднил поставки нефти через Ормузский пролив, при этом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства", - говорится в сообщении агентства.По данным МЭА, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
ормузский пролив
ближний восток
нефть, ормузский пролив, ближний восток
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
