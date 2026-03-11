Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260311/mea-868216831.html
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА - 11.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА
Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:48+0300
2026-03-11T17:48+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Международного энергетического агентства. "Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, затруднил поставки нефти через Ормузский пролив, при этом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства", - говорится в сообщении агентства.По данным МЭА, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
https://1prime.ru/20260311/mea-868216426.html
ормузский пролив
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_60:0:951:668_1920x0_80_0_0_951db101c02f5e581cfbd6884e428450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ормузский пролив, ближний восток
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
17:48 11.03.2026
 
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА

МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до 10% от доконфликтного уровня

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Международного энергетического агентства.
"Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, затруднил поставки нефти через Ормузский пролив, при этом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства", - говорится в сообщении агентства.
По данным МЭА, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
МЭА высвободит 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов
17:39
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала