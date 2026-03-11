Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя - 11.03.2026
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя - 11.03.2026, ПРАЙМ
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
Авторы резолюции Совета безопасности ООН с осуждением атаки Ирана на Ближнем Востоке предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и... | 11.03.2026, ПРАЙМ
ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Авторы резолюции Совета безопасности ООН с осуждением атаки Ирана на Ближнем Востоке предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. "Если ее (резолюцию – ред.) прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем неспровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не обсуждаются, они просто обходятся стороной", - сказал он в ходе заседания Совбеза.
ПРАЙМ
23:33 11.03.2026
 
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя

Небензя: резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля

ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Авторы резолюции Совета безопасности ООН с осуждением атаки Ирана на Ближнем Востоке предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля.
"Если ее (резолюцию – ред.) прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем неспровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не обсуждаются, они просто обходятся стороной", - сказал он в ходе заседания Совбеза.
