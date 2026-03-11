https://1prime.ru/20260311/neft-868202615.html
Нефть дорожает в мире более чем на 2 процента в среду утром
Нефть дорожает в мире более чем на 2 процента в среду утром - 11.03.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает в мире более чем на 2 процента в среду утром
11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефть дорожает в мире, усилив ценовой рост более чем на 2% в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.34 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,11% относительно предыдущего закрытия, до 89,56 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI - на 2,32%, до 85,39 доллара. Нефтяные цены в последние дни резко меняются, причём в основном в сторону роста и главным образом на новостях о военных действиях на Ближнем Востоке. Так, ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно-сухогруз было поражено неизвестным снарядом в 93 километрах от берегов Дубая. До публикации сообщения котировки мировых цен на нефть марки Brent и WTI демонстрировали слабую разнонаправленную динамику. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Нефть дорожает в мире более чем на 2 процента в среду утром
Нефть дорожает более чем на 2% на фоне новостей о военных действиях на Ближнем Востоке
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефть дорожает в мире, усилив ценовой рост более чем на 2% в среду утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.34 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,11% относительно предыдущего закрытия, до 89,56 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI - на 2,32%, до 85,39 доллара.
Нефтяные цены в последние дни резко меняются, причём в основном в сторону роста и главным образом на новостях о военных действиях на Ближнем Востоке
Так, ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно-сухогруз было поражено неизвестным снарядом в 93 километрах от берегов Дубая
До публикации сообщения котировки мировых цен на нефть марки Brent и WTI демонстрировали слабую разнонаправленную динамику.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива
- ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
