Цены на нефть ускорили рост на скепсисе в отношении стратегических резервов

Цены на нефть ускорили рост на скепсисе в отношении стратегических резервов - 11.03.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост на скепсисе в отношении стратегических резервов

Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% и более по марке Brent, поскольку рынок скептичен в отношении фактора возможного высвобождения нефтяных резервов в... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T13:07+0300

2026-03-11T13:07+0300

2026-03-11T13:49+0300

энергетика

нефть

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% и более по марке Brent, поскольку рынок скептичен в отношении фактора возможного высвобождения нефтяных резервов в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика.По состоянию на 12.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 5,67% относительно предыдущего закрытия, до 92,78 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожает на 6,29%, до 88,7 доллара.Утром нефть дорожала на 2%.Нефтяные цены в последние дни резко меняются, причём в основном в сторону роста и главным образом на новостях о военных действиях на Ближнем Востоке.Нефтяные котировки продолжают активно расти, поскольку рынки усомнились в том, что предложение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефтяных запасов сможет компенсировать потенциальное сокращение предложения, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке."Похоже, нефтяной рынок не считает, что "крупнейшее в истории" высвобождение стратегических резервов существенно поможет в борьбе с нынешним кризисом", - передает агентство Рейтер мнение аналитика SEB Бьярне Скьельдрупа (Bjarne Schieldrop).Международное энергетическое агентство предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников ранее в среду.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

