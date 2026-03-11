ФРГ высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260311/neft-868207544.html

Германия на фоне событий вокруг Ирана и роста цен на топливо высвободит из резервов неопределенное количество нефти, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой | 11.03.2026, ПРАЙМ

энергетика

нефть

мировая экономика

иран

сша

германия

БЕРЛИН, 11 мар - ПРАЙМ. Германия на фоне событий вокруг Ирана и роста цен на топливо высвободит из резервов неопределенное количество нефти, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, будет высвобождена нефть из стратегических резервов страны, имеющихся на случай кризисов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники. В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 14:00 мск среды они держатся чуть ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.

