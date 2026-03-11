https://1prime.ru/20260311/neft-868210627.html

Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла до 42,72 миллиона баррелей в сутки

2026-03-11T16:14+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла на 445 тысяч баррелей в сутки к январю - до 42,72 миллиона баррелей в сутки; при этом страны - участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 397 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных мартовского доклада ОПЕК. "Общая добыча нефти в рамках соглашения составила в среднем 42,72 миллиона баррелей в сутки в феврале 2026 года, что на 445 тысяч баррелей больше месяц к месяцу", - говорится в докладе. Добыча только в ОПЕК выросла на 164 тысячи баррелей - до 28,63 миллиона баррелей преимущественно благодаря Венесуэле, а в странах вне ОПЕК - на 282 тысячи, до 14,092 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет Казахстана. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года с учетом добровольных ограничений и планов компенсации перепроизводства ряда стран на 4,57 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 4,967 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 397 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующих в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Однако у восьми участников - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Ирака, Алжира, Кувейта и Омана - есть также добровольные ограничения. "Восьмерка" в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года эти страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостанавливал выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, в феврале четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны были добывать на 727 тысяч баррелей в сутки меньше установленного для них уровня на этот месяц.

