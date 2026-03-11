В Иране заявили, что цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель
Штаб "Хатам аль-Анбия": цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель
ТЕГЕРАН, 11 мар - ПРАЙМ. Тегеран предупреждает, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке цены за баррель нефти могут вырасти до 200 долларов, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Вам стоит знать, что вы не сможете сбить цены на нефть, проведя "искусственное дыхание". Мы уже говорили - с распространением войны в регионе вам стоит ожидать, что цена за баррель будет стоить 200 долларов", - говорится в заявлении спикера командования, видео с которым распространило иранское телевидение.
В центральном штабе иранского командования уже предупреждали о росте цен на нефть. Так, 8 марта там заявили, что иранские военные ответят аналогичными атаками на Ближнем Востоке, если объекты топливно-энергетического комплекса Ирана подвергнутся ударам США и Израиля. Тогда же в "Хатам аль-Анбии" заявили: "Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру".
Кроме того, представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявлял, что Иран не позволит США, Израилю и их "партнерам" вывезти даже один литр нефти из Ближнего Востока. При этом ВМС КСИР Ирана 5 марта заявляли о необходимости получения разрешения для доступа к проходу через Ормузский пролив.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.