В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза

В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза - 11.03.2026

В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T17:43+0300

2026-03-11T17:43+0300

2026-03-11T17:43+0300

нефть

мировая экономика

сша

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 26,6 миллиона баррелей с 26,5 миллиона. Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 249,5 миллиона, ожидалось снижение на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов опустились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 119,4 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,7 миллиона.

сша

2026

Новости

