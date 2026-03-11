https://1prime.ru/20260311/neft-868216703.html
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза - 11.03.2026
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 26,6 миллиона баррелей с 26,5 миллиона. Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 249,5 миллиона, ожидалось снижение на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов опустились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 119,4 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,7 миллиона.
