Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/neft-868216703.html
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза - 11.03.2026, ПРАЙМ
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:43+0300
2026-03-11T17:43+0300
нефть
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 26,6 миллиона баррелей с 26,5 миллиона. Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 249,5 миллиона, ожидалось снижение на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов опустились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 119,4 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,7 миллиона.
https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214940.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша
Нефть, Мировая экономика, США
17:43 11.03.2026
 
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза, до 443,1 миллиона баррелей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 марта, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 443,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей.
В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 26,6 миллиона баррелей с 26,5 миллиона.
Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 249,5 миллиона, ожидалось снижение на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов опустились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 119,4 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,7 миллиона.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану
17:18
 
НефтьМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала