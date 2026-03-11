https://1prime.ru/20260311/neft-868218630.html

Нефть дорожает после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3,5% после решения Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении сырья на рынок, а также еженедельной статистики нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,47% относительно предыдущего закрытия - 90,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 86,34 доллара. Ранее в среду члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что будет самым большим объемом за все время существования агентства. Детали о порядке высвобождения нефти МЭА предоставит позже. У входящих в МЭА стран более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности. Также в среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. Так, за неделю по 6 марта показатель вырос на 3,8 миллиона баррелей - до 443,1 миллиона, аналитики ждали увеличения на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились сильнее ожиданий - на 3,7 миллиона баррелей, до 249,5 миллиона, как и запасы дистиллятов - на 1,3 миллиона баррелей, до 119,4 миллиона. Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю сократилась на 18 тысяч баррелей в сутки - до 13,678 миллиона баррелей в сутки.

