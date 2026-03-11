Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США - 11.03.2026
Нефть дорожает после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3,5% после решения Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении сырья на рынок, а также еженедельной статистики нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,47% относительно предыдущего закрытия - 90,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 86,34 доллара. Ранее в среду члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что будет самым большим объемом за все время существования агентства. Детали о порядке высвобождения нефти МЭА предоставит позже. У входящих в МЭА стран более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности. Также в среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. Так, за неделю по 6 марта показатель вырос на 3,8 миллиона баррелей - до 443,1 миллиона, аналитики ждали увеличения на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились сильнее ожиданий - на 3,7 миллиона баррелей, до 249,5 миллиона, как и запасы дистиллятов - на 1,3 миллиона баррелей, до 119,4 миллиона. Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю сократилась на 18 тысяч баррелей в сутки - до 13,678 миллиона баррелей в сутки.
18:38 11.03.2026
 
Нефть дорожает после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США

Цены на нефть растут на 3,5% после решения МЭА и выхода данных о ее запасах в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3,5% после решения Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении сырья на рынок, а также еженедельной статистики нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,47% относительно предыдущего закрытия - 90,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 86,34 доллара.
Ранее в среду члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что будет самым большим объемом за все время существования агентства. Детали о порядке высвобождения нефти МЭА предоставит позже.
У входящих в МЭА стран более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
Также в среду были опубликованы данные о запасах нефти в США. Так, за неделю по 6 марта показатель вырос на 3,8 миллиона баррелей - до 443,1 миллиона, аналитики ждали увеличения на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились сильнее ожиданий - на 3,7 миллиона баррелей, до 249,5 миллиона, как и запасы дистиллятов - на 1,3 миллиона баррелей, до 119,4 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю сократилась на 18 тысяч баррелей в сутки - до 13,678 миллиона баррелей в сутки.
Экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до менее 10%, заявили в МЭА
Заголовок открываемого материала