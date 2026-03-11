https://1prime.ru/20260311/opek-868210259.html
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году
2026-03-11T16:07+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году на уровне 0,63 миллиона баррелей в сутки, теперь в среднем добыча ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки, следует из данных мартовского доклада организации. В таблице уточняется, что рост составит 0,63 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее. При этом показатель добычи теперь ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки после 54,78 миллиона в предшествующем докладе. Пересмотр связан с тем, что ОПЕК повысила оценку добычи на 2025 год - до 54,2 миллиона баррелей в сутки с 54,15 миллиона. Основными источниками роста добычи в 2026 году указаны Бразилия, Канада, США и Аргентина. В 2027 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,61 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее, однако показатель добычи был пересмотрен с 55,39 миллиона баррелей в сутки до 55,44 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет Бразилии, Канады, Катара и Аргентины.
