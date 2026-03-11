Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260311/opek-868210259.html
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году - 11.03.2026, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году на уровне 0,63 миллиона баррелей в сутки, теперь в среднем добыча ожидается на уровне 54,83... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:07+0300
2026-03-11T16:07+0300
энергетика
нефть
бразилия
канада
аргентина
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/56/830775636_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f129a4616ccb6e41e222237ba41a1b58.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году на уровне 0,63 миллиона баррелей в сутки, теперь в среднем добыча ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки, следует из данных мартовского доклада организации. В таблице уточняется, что рост составит 0,63 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее. При этом показатель добычи теперь ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки после 54,78 миллиона в предшествующем докладе. Пересмотр связан с тем, что ОПЕК повысила оценку добычи на 2025 год - до 54,2 миллиона баррелей в сутки с 54,15 миллиона. Основными источниками роста добычи в 2026 году указаны Бразилия, Канада, США и Аргентина. В 2027 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,61 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее, однако показатель добычи был пересмотрен с 55,39 миллиона баррелей в сутки до 55,44 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет Бразилии, Канады, Катара и Аргентины.
https://1prime.ru/20260311/neft-868207544.html
бразилия
канада
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/56/830775636_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_7b6d05442a56afef1439ce483a6627c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бразилия, канада, аргентина, опек
Энергетика, Нефть, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, АРГЕНТИНА, ОПЕК
16:07 11.03.2026
 
ОПЕК сохранила оценку роста добычи вне ОПЕК+ в 2026 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году на уровне 0,63 млн баррелей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году на уровне 0,63 миллиона баррелей в сутки, теперь в среднем добыча ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки, следует из данных мартовского доклада организации.
В таблице уточняется, что рост составит 0,63 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее. При этом показатель добычи теперь ожидается на уровне 54,83 миллиона баррелей в сутки после 54,78 миллиона в предшествующем докладе.
Пересмотр связан с тем, что ОПЕК повысила оценку добычи на 2025 год - до 54,2 миллиона баррелей в сутки с 54,15 миллиона.
Основными источниками роста добычи в 2026 году указаны Бразилия, Канада, США и Аргентина.
В 2027 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,61 миллиона баррелей в сутки, как и месяцем ранее, однако показатель добычи был пересмотрен с 55,39 миллиона баррелей в сутки до 55,44 миллиона баррелей в сутки.
По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет Бразилии, Канады, Катара и Аргентины.
Флаг Германии, Берлин
ФРГ высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана, пишут СМИ
14:22
 
ЭнергетикаНефтьБРАЗИЛИЯКАНАДААРГЕНТИНАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала