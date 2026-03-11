Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тыс б/с выше целевого уровня - 11.03.2026
"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тыс б/с выше целевого уровня
"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тыс б/с выше целевого уровня - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тыс б/с выше целевого уровня
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями в феврале снизили добычу нефти на 333 тысячи баррелей в сутки и добывали на 189 тысяч баррелей больше целевого... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:19+0300
2026-03-11T16:19+0300
энергетика
нефть
опек
ирак
оаэ
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями в феврале снизили добычу нефти на 333 тысячи баррелей в сутки и добывали на 189 тысяч баррелей больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Согласно приложенной таблице, Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман в январе суммарно добывали 32,421 миллиона баррелей нефти в сутки, а в феврале - 32,754 миллиона. Таким образом, за месяц их добыча снизилась на 333 тысячи баррелей в сутки. При этом суммарный целевой уровень добычи для этих стран был установлен на уровне 32,565 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены оставшиеся добровольные ограничения добычи и обновленный план компенсации перепроизводства. Таким образом, добыча в феврале была выше цели на 189 тысяч баррелей в сутки. Казахстан превысил ограничения на 522 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 25 тысяч, ОАЭ - на 18 тысяч, Саудовская Аравия - на 7 тысяч, Оман - на 3 тысячи, а Кувейт и Алжир - на 2 тысячи каждый. Перепроизводство частично компенсировала Россия, которая добывала на 390 тысяч баррелей меньше цели. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, в феврале четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны были добывать на 727 тысяч баррелей в сутки меньше установленного для них уровня на этот месяц.
нефть, опек, ирак, оаэ, казахстан
Энергетика, Нефть, ОПЕК, ИРАК, ОАЭ, КАЗАХСТАН
16:19 11.03.2026
 
"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тыс б/с выше целевого уровня

"Восьмерка" ОПЕК+ в феврале добывала на 189 тысяч баррелей выше целевого уровня

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями в феврале снизили добычу нефти на 333 тысячи баррелей в сутки и добывали на 189 тысяч баррелей больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК.
Согласно приложенной таблице, Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман в январе суммарно добывали 32,421 миллиона баррелей нефти в сутки, а в феврале - 32,754 миллиона. Таким образом, за месяц их добыча снизилась на 333 тысячи баррелей в сутки.
При этом суммарный целевой уровень добычи для этих стран был установлен на уровне 32,565 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены оставшиеся добровольные ограничения добычи и обновленный план компенсации перепроизводства. Таким образом, добыча в феврале была выше цели на 189 тысяч баррелей в сутки.
Казахстан превысил ограничения на 522 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 25 тысяч, ОАЭ - на 18 тысяч, Саудовская Аравия - на 7 тысяч, Оман - на 3 тысячи, а Кувейт и Алжир - на 2 тысячи каждый. Перепроизводство частично компенсировала Россия, которая добывала на 390 тысяч баррелей меньше цели.
Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.
Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, в феврале четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны были добывать на 727 тысяч баррелей в сутки меньше установленного для них уровня на этот месяц.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла до 42,72 миллиона баррелей в сутки
