"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана
UnHerd: сухопутная операция в Иране обернется катастрофой для США
© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd.
"Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.
По данным издания, американские военные также столкнутся с крупными силами иранской армии.
"Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — говорится в материале.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>