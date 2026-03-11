Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/operatsiya-868215373.html
"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана
"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана
Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:22+0300
2026-03-11T17:22+0300
в мире
сша
иран
али хаменеи
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd."Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.Отмечается, что серьезными препятствиями для США станут большая территория Ирана и значительная численность его населения. Кроме того, сложный горный рельеф страны создаст дополнительные трудности для американской армии.По данным издания, американские военные также столкнутся с крупными силами иранской армии."Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — говорится в материале.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214940.html
https://1prime.ru/20260311/iran-868214370.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12f5ec4e6f876480b365a57871f3935f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, сша, иран, али хаменеи, израиль
В мире, США, ИРАН, Али Хаменеи, ИЗРАИЛЬ
17:22 11.03.2026
 
"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана

UnHerd: сухопутная операция в Иране обернется катастрофой для США

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd.
"Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану
17:18
Отмечается, что серьезными препятствиями для США станут большая территория Ирана и значительная численность его населения. Кроме того, сложный горный рельеф страны создаст дополнительные трудности для американской армии.
По данным издания, американские военные также столкнутся с крупными силами иранской армии.
"Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — говорится в материале.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США
17:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАИРАНАли ХаменеиИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала