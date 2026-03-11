https://1prime.ru/20260311/operatsiya-868215373.html

"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана

"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Сущий ад". На Западе раскрыли правду об операции США против Ирана

Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd. | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T17:22+0300

2026-03-11T17:22+0300

2026-03-11T17:22+0300

в мире

сша

иран

али хаменеи

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Наземная военная операция США против Ирана может обернуться катастрофическими последствиями для американских войск, пишет UnHerd."Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.Отмечается, что серьезными препятствиями для США станут большая территория Ирана и значительная численность его населения. Кроме того, сложный горный рельеф страны создаст дополнительные трудности для американской армии.По данным издания, американские военные также столкнутся с крупными силами иранской армии."Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — говорится в материале.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214940.html

https://1prime.ru/20260311/iran-868214370.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, иран, али хаменеи, израиль