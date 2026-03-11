https://1prime.ru/20260311/patrushev-868219443.html

Весенние полевые работы начались в 14 регионах России

Весенние полевые работы начались в 14 регионах России - 11.03.2026, ПРАЙМ

Весенние полевые работы начались в 14 регионах России

Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T19:23+0300

2026-03-11T19:23+0300

2026-03-11T19:23+0300

россия

общество

рф

дмитрий патрушев

минсельхоз

минпромторг

росагролизинг

сельское хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/img/76281/64/762816497_148:0:3384:1820_1920x0_80_0_0_f90de551052725f1988aeb0f4881fee2.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, и в ближайшие недели будут активно набирать обороты. На данный момент темпы опережают прошлогодние", - говорится в сообщении. Вице-премьер отметил, что одна из важных составляющих эффективного проведения посевной - это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам. По его словам, Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. "В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - подчеркнул Патрушев. Так, по его словам, в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, а в данный момент ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна. Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования, что повышает производительность труда на агропромышленных предприятиях. Минпромторгу РФ поручено сформировать план производства такой техники. Помимо этого, правительство РФ предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование. Кроме того, Минсельхоз и "Росагролизинг" создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды. Это гарантирует ее полноценную загрузку и одновременно экономит деньги аграриев. Вице-премьер поручил Минсельхозу и "Росагролизингу" сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.

https://1prime.ru/20260311/bashkirija-868191434.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, дмитрий патрушев, минсельхоз, минпромторг, росагролизинг, сельское хозяйство