МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, и в ближайшие недели будут активно набирать обороты. На данный момент темпы опережают прошлогодние", - говорится в сообщении. Вице-премьер отметил, что одна из важных составляющих эффективного проведения посевной - это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам. По его словам, Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. "В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - подчеркнул Патрушев. Так, по его словам, в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, а в данный момент ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна. Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования, что повышает производительность труда на агропромышленных предприятиях. Минпромторгу РФ поручено сформировать план производства такой техники. Помимо этого, правительство РФ предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование. Кроме того, Минсельхоз и "Росагролизинг" создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды. Это гарантирует ее полноценную загрузку и одновременно экономит деньги аграриев. Вице-премьер поручил Минсельхозу и "Росагролизингу" сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.
