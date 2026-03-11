Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию - 11.03.2026
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию - 11.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T14:42+0300
2026-03-11T14:42+0300
бизнес
россия
сочи
минеральные воды
махачкала
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c086ce89efa0cabfe04ceb34ead3a4f9.jpg
СОЧИ, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, последние ограничения были сняты в 12.57 мск. "Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолёты обслуживаются на перроне. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении. В аэропорту уточнили, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в ближайшие два дня: возможны переносы, отмены и объединения рейсов. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым согласно требованиям законодательства, по данным аэропорта. Уточняется, что 11 рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы в период ограничений: в Минеральные Воды, а также в Махачкалу, Нальчик и Владикавказ.
сочи
минеральные воды
махачкала
бизнес, россия, сочи, минеральные воды, махачкала, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Минеральные Воды, Махачкала, Росавиация
14:42 11.03.2026
 
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи
Самолеты авиакомпании Аэрофлота в международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Самолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, последние ограничения были сняты в 12.57 мск.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолёты обслуживаются на перроне. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в ближайшие два дня: возможны переносы, отмены и объединения рейсов. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым согласно требованиям законодательства, по данным аэропорта.
Уточняется, что 11 рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы в период ограничений: в Минеральные Воды, а также в Махачкалу, Нальчик и Владикавказ.
Бизнес РОССИЯ СОЧИ Минеральные Воды Махачкала Росавиация
 
 
