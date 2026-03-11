https://1prime.ru/20260311/slovakija-868189647.html

Словакия заинтересована в продолжении поставок российских нефти и газа

энергетика

газ

нефть

словакия

иран

украина

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Словакия заинтересована в продолжении поставок российских нефти и газа, поскольку страна находится в сложной энергетической ситуации, заявил глава комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, депутат от правящей партии Smer Мариан Кэри. "Из-за проблемы в Иране и Ормузском проливе цена на нефть будет повышаться. Даже без того, что происходит на территории Ирана, мы хотим поставки из России, что касается газа и нефти, потому что для нас это выгодно. Мы получали деньги за этот транзит. А теперь мы должны платить другим государствам за то, что к нам пришла бы нефть. Мы сегодня в очень тяжелой ситуации", - сказал Кэри газете "Известия". По его словам, Братислава также будет настаивать на продолжении поставок российских энергоресурсов после 2027 года. Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

