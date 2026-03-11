https://1prime.ru/20260311/tramp-868194762.html

На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным

На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным - 11.03.2026, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным

В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, понял, что допустил ошибку, связанную с ростом нефтяных...

дональд трамп

сша

иран

мировая экономика

нефть

запад

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, понял, что допустил ошибку, связанную с ростом нефтяных цен после событий в Иране, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму", — отмечается в публикации.По мнению автора, заявление американского президента, сделанное после контакта с Путиным, подтверждает эту ситуацию."После телефонного разговора с Путиным Трамп в своей загадочной манере заявил, что США фактически уже выиграли войну против Ирана, что эта война окончена, и что теперь только Вашингтон будет решать — прекратить ее прямо сейчас или же продолжать побеждать в течение следующих месяцев", — указывает он.В понедельник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Вопрос об отмене санкций в отношении российской нефти в этой беседе детально не обсуждался, добавил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что решение президента США об отмене ограничений для некоторых стран связано с попытками стабилизировать мировые рынки.На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут критически важен для доставки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки из стран Персидского залива, через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, продуктов её переработки и СПГ.

сша

иран

запад

2026

