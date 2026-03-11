На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
Berliner Zeitung: в беседе с Путиным Трамп мог осознать свои просчеты в Иране
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, понял, что допустил ошибку, связанную с ростом нефтяных цен после событий в Иране, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму", — отмечается в публикации.
По мнению автора, заявление американского президента, сделанное после контакта с Путиным, подтверждает эту ситуацию.
"После телефонного разговора с Путиным Трамп в своей загадочной манере заявил, что США фактически уже выиграли войну против Ирана, что эта война окончена, и что теперь только Вашингтон будет решать — прекратить ее прямо сейчас или же продолжать побеждать в течение следующих месяцев", — указывает он.
В понедельник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Вопрос об отмене санкций в отношении российской нефти в этой беседе детально не обсуждался, добавил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что решение президента США об отмене ограничений для некоторых стран связано с попытками стабилизировать мировые рынки.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут критически важен для доставки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки из стран Персидского залива, через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, продуктов её переработки и СПГ.